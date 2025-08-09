Еще один вражеский дрон сбили на подлете к Москве

Собянин: уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Еще один вражеский беспилотник сбит на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Примерно за полчаса до этого Собянин писал, что ПВО Минобороны нейтрализовало беспилотник, который пытался атаковать столицу. На месте происшествия работают экстренные службы.

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над российскими регионами 97 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников уничтожили под Курском — там сбили 28 аппаратов. В Брянской и Калужской областях ликвидировали по 13 беспилотников, в Тульской — 10, в Орловской и Белгородской — по 8, в Ростовской — 2, в Липецкой, Москве и Крыму — по одному.