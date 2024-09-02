NI: Украина ничего не выиграет в Курской области и потеряет ресурсы

Украина потеряет военные и людские ресурсы в Курской области, так ничего и не добившись. С таким прогнозом выступило американское издание The National Interest .

«Ситуация для Украины будет выглядеть еще хуже, чем в начале [вторжения в Курскую область]», — предупредили авторы материала.

Тем временем Россия медленно займет территорию Украины на юге, считают журналисты. По их словам, ставка украинских властей на то, что президент РФ Владимир Путин «сломается» и начнет переговоры, является просто фантазией. ВС России просто продолжат освобождать территории от ВСУ.

Из-за атаки украинской армии на Курскую область переговоры будут более сложными, чем раньше, считает турецкий аналитик Гекхун Гечмен. По его словам, ситуация вокруг диалога может измениться, отметил RT.

Утром 2 сентября в Курскую область прибыли сотрудники правоохранительных органов из других регионов России, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Силовики помогут обеспечить безопасность.