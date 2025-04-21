Еще две партии гуманитарной помощи отправили волонтеры из Подольска в зону СВО

Волонтерский центр в Подольске передал еще две партии гуманитарного груза участникам специальной военной операции. Бойцы получат строительные инструменты, маскировочные сети, лекарства, продукты питания и многое другое.

Волонтеры вместе с председателем отделения Ассоциации ветеранов СВО в Подольске Игорем Науменковым передали коробки с гуманитарным грузом супругам защитников Ирине и Дарье.

«Первый раз я обратилась за помощью в 2023 году. Волонтерский центр очень оперативно отвечает на каждую мою заявку. Хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным», — поделилась жена военнослужащего с позывным Хорек Ирина.

Уже через неделю участники спецоперации получат лопаты, молотки, топоры, гвозди, скобы, маскировочные сети, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты. Груз доставят на Харьковское и Сватово-Купянское направления.

Напомним, все желающие могут помочь защитникам, находящимся на фронте. Необходимые вещи для бойцов принимают в Волонтерском центре на улице Ульяновых, дом № 1. Уточнить детали и назначить встречу можно по номеру: 8 (4967) 50-04-93.