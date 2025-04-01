Еще две партии гуманитарного груза доставят из Подольска в зону СВО

Одну посылку с гуманитарной помощью, которую собрали в волонтерском центре в Подольске, доставит адресатам мать бойца специальной военной операции. Вторую партию забрала супруга еще одного защитника, он получит вещи к концу недели.

Волонтеры центра помощи бойцам СВО на улице Ульяновых в Подольске собрали лекарства, маскировочные сети, средства для перевязки, перчатки, станки, бензопилу, баллоны с газом, средства личной гигиены, батарейки, рулоны пленки, термобелье, балаклавы, окопные свечи и кондитерские изделия. Они передали гуманитарный груз матери бойца Елене Воротыло. Защитник, который служит в мотострелковых войсках, получит посылки уже в четверг.

Как рассказала Елена Воротыло, сейчас на фронте особенно необходимы маскировочные сети, газовые баллоны и медикаменты.

Супруга другого бойца специальной военной операции с позывным Егерь забрала из волонтерского центра стройматериалы, продукты быстрого приготовления, аккумуляторную болгарку, перфоратор, витамины и одежду. Все это доставят защитникам уже к концу этой недели.