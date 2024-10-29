Еще два жителя Шебекинского округа пострадали из-за атаки ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли село в Шебекинском округе, два человека пострадали
Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа. Два человека получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Бригада скорой помощи транспортировала мужчину с ранением шеи в областную клиническую больницу.
«Еще одного пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.
В трех частных домовладениях выбило окна, посекло фасады, кровли, заборы и надворные постройки. Два автомобиля получили повреждения, семь населенных пунктов остались без света.
До этого еще двое мужчин получили ранения из-за разрыва суббоеприпасов ВСУ в Новой Таволжанке Шебекинского округа.