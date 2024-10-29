Двое мужчин получили ранения из-за разрыва суббоеприпасов ВСУ в Белгородской области
Гладков: два жителя Белгородской области пострадали из-за суббоеприпасов ВСУ
В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин получили ранения из-за разрыва суббоеприпасов, разбросанных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Один житель самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения обеих ног. После оказания помощи мужчину отправили она амбулаторное лечение.
«Второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего в тяжелом состоянии попутным транспортом доставили в районную больницу», — написал Гладков.
Житель получил черепно-мозговую и минно-взрывную травмы, перелом костей головы и ранения ног.
ВСУ разбрасывают суббоеприпасы с помощью БПЛА и кассетных снарядов, предупредил губернатор. Он призвал население проявить бдительность и не поднимать с земли неизвестные предметы.
Минувшей ночью средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над регионами России, два из них уничтожили в Белгородской области.