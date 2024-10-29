Двое мужчин получили ранения из-за разрыва суббоеприпасов ВСУ в Белгородской области

В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин получили ранения из-за разрыва суббоеприпасов, разбросанных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Один житель самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали множественные осколочные ранения обеих ног. После оказания помощи мужчину отправили она амбулаторное лечение.

«Второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего в тяжелом состоянии попутным транспортом доставили в районную больницу», — написал Гладков.

Житель получил черепно-мозговую и минно-взрывную травмы, перелом костей головы и ранения ног.

ВСУ разбрасывают суббоеприпасы с помощью БПЛА и кассетных снарядов, предупредил губернатор. Он призвал население проявить бдительность и не поднимать с земли неизвестные предметы.

Минувшей ночью средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над регионами России, два из них уничтожили в Белгородской области.