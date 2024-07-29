«Еще до вступления в бой». В США забили тревогу из-за превосходства России

NYT: у F-16 на Украине будут проблемы из-за ударов РФ и нехватки экипажей

Фото: РИА «Новости»

Американские истребители F-16 столкнутся с серьезными проблемами на Украине из-за непрекращаемых ударов ВС России по авиабазам. Об этом заявило издание The New York Times.

«Удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности [F-16] еще до вступления их в бой», — отметили авторы публикации.

По данным журналистов, это указывает на проблемы, которые настигли украинских военных при подготовке к развертыванию сложных американских истребителей. Также ВСУ испытывают острый дефицит квалифицированных пилотов и обученных техников для обслуживания F-16.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер рассказал, каким будет столкновение F-16 с российскими системами противовоздушной обороны. По его словам, Россия успешно нейтрализует всю технику, которую Запад поставляет Украине. Также истребители США никак не повлияют на украинский конфликт, потому что в ВСУ недостаточно квалифицированных пилотов. При этом российские системы ПВО, по мнению эксперта, достигли впечатляющей мощности.

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