Силы ПВО уничтожили еще 4 летящих на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника на подлете к столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
До этого Собянин в течении ночи отчитывался о сбитых БПЛА. Общее количество уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 11.
Также накануне вечером на фоне сообщений о беспилотниках вводили ограничения на полеты самолетов в аэропорту Шереметьево. После полуночи запрет отменили. Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
