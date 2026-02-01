Сегодня 17:29 Еще 9 участников СВО получили удостоверения Ассоциации ветеранов Воскресенска 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Спецоперация

Воскресенск

Специальная военная операция РФ на Украине

В Воскресенске пополнение в рядах Ассоциации ветеранов специальной военной операции — удостоверения новых членов получили еще 9 участников СВО. Торжественную церемонию вручения провел лично глава городского округа Алексей Малкин, поблагодарив бойцов за ратный труд и выразив уверенность в их важной роли для будущего округа.

Среди новых членов Ассоциации — Максим Шувалов, ушедший на фронт в феврале 2023 года, участник боев за Бахмут и многодетный отец. Он поделился своим видением патриотического воспитания молодежи, подчеркнув важность уроков мужества в школах, где дети могли бы изучать основы ориентирования на местности и знакомиться с устройством отечественного оружия, такого как автомат Калашникова.

Глава округа Алексей Малкин обсудил с ветеранами актуальные вопросы и взял на контроль их поручения. Он также ознакомился с основными направлениями работы Ассоциации, которые озвучил руководитель местного отделения Олег Стегура. Ключевыми задачами организации являются медицинская реабилитация и социальная адаптация вернувшихся бойцов, а также помощь в их обучении и трудоустройстве.

«Основные наши направления — это восстановление по медицинской части, помощь в лечении и адаптации. Ребятам, которые приходят с войны, тяжело адаптироваться. Отдельное внимание мы уделяем обучению и трудоустройству. Главное, чтобы они были трудоустроены», — отметил Олег Стегура. На сегодняшний день Воскресенское отделение Ассоциации объединяет уже более 30 ветеранов, и их число продолжает расти, что свидетельствует о доверии к организации и ее активной работе по поддержке защитников Отечества.