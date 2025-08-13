Еще 7 квадрокоптеров передадут участникам СВО из Сергиева Посада

Фото: Администрация Сергиево-Посадский г.о.

Специализированную технику отправили из Сергиева Посада на передовую. Посылку собрали по запросам военнослужащих.

Наблюдательные квадрокоптеры родным участников СВО передали глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и координатор Центра поддержки участников СВО и членов их семей Марина Царева. Также в зону боевых действий отправили квадроцикл.

Всего с начала спецоперации сотрудники предприятий округа передали бойцам свыше 200 тонн гуманитарного груза на сумму более 300 миллионов рублей. В посылки входили дизельные генераторы, комплекты обмундирования, квадрокоптеры, газовые баллоны, бензопилы, расходные и строительные материалы.

Жители продолжают приносить гумпомощь в пункты приема. Подробности можно узнать в Центре поддержки по телефону 8 (936) 157-83-37. Учреждение находится в доме № 50а на Валовой улице.

