Еще 6 БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО отразили атаку еще шести летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили еще шесть летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале .

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

В результате массированной атаки БПЛА пострадали 12 человек, три дома получили повреждения.

Жертвами удара по Московской области стали три человека. На местах ЧП работают спасатели, пожарные, полиция и представители администраций, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку.