Двенадцать человек пострадали из-за атаки БПЛА на московский регион
В результате прилета беспилотников в московском регионе, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграмм-канале.
«Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — написал глава города.
Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку. За последние сутки военные уничтожили свыше 120 БПЛА.
В Подмосковье из-за удара погибли три человека. Крупную атаку на регион отражают с трех часов утра. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на всех всех адресах, подвергшихся удару, работают пожарные, спасатели, полиция и сотрудники администраций.