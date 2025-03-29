Еще 500 порций сухого борща для бойцов отправят из Балашихи в зону СВО

«Волонтеры Подмосковья» регионального ресурсного центра в Балашихе приготовили 500 порций сухих супов для участников специальной военной операции. Вместе с гуманитарной помощью они отправятся на Курское и Белгородское направления.

В сборе посылок приняли участие председатель Совета депутатов городского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия» Геннадий Попов, руководитель центра Елена Жарова, волонтеры, близкие военнослужащих, а также представители администрации и общественных организаций округа.

Гуманитарный груз отправляют на фронт при поддержке главы Балашихи Сергея Юрова и местного отделения партии «Единая Россия». Волонтеры готовят сухие супы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают теплую одежду и предметы первой необходимости.

Напомним, что в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.