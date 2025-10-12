Еще 5 тонн гуманитарной помощи отправили из Серпухова в зону СВО
В сборе гуманитарной помощи участвовали волонтеры сообщества «Вместе со своими» и неравнодушные жители Серпухова. Коробки с грузом весом пять тонн доставят в Белгородскую и Курскую области.
Защитники получат сублимированную еду, маскировочные сети, теплую одежду, технику. Часть помощи с медикаментами, перевязочными средствами, теплой одеждой для раненых бойцов и предметами первой необходимости отправят в госпитали.
«Спасибо тем, кто не остается в стороне», — поблагодарил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Участвуя в сборах гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, волонтеры и жители Серпухова показывают пример настоящего патриотизма.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.