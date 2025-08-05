Еще 5 пунктов сбора гуманитарной помощи откроют в Королеве

Волонтерские акции проекта «Доброе дело» приурочат к Всемирному дню гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа. Пять дополнительных пунктов сбора вещей для участников специальной военной операции, жителей исторических территорий и приграничных районов откроют на несколько дней в Королеве.

В каждой точке будут дежурить волонтеры, которые расскажут, чем можно помочь. Так, бойцы СВО нуждаются теплых вещах, продуктах длительного срока хранения и сладостях, средствах гигиены и инструментах для ремонта техники. Мирным жителям в преддверии Дня знаний можно передать канцелярские товары и игрушки для детей. Принять участие в формировании гуманитарного груза смогут все желающие.

В будние дни с 4 по 17 августа принести помощь можно в отделения городского молодежного центра «Космос» на улице Гагарина и в микрорайоне Первомайский. В выходные, 9, 10, 16 и 17 августа пункты сбора будут работать в спортивном комплексе «Первомайский», Центральном городском парке, на стадионе «Вымпел», а также у Богородицерождественского храма.

Королев присоединился к проекту «Доброе дело» с самого начала акции, три года назад. Волонтеры, школьники, студенты, общественные организации, представители бизнеса и неравнодушные жители объединились, чтобы поддержать участников спецоперации и их близких, жителей Донбасса и приграничных территорий.