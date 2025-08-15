Еще 5 партий гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

За минувшую неделю активисты подмосковного отделения партии «Единая Россия» организовали отправку пяти гуманитарных конвоев в зону специальной операции. Грузы собрали в Лобне, Шаховской, Лотошине, Одинцовском и Пушкинском округах.

Особенно масштабной стала отправка из Лобни, где подготовили более 1,3 тонны грузов. В посылку вошли питьевая вода, кабели, газовые баллоны, продовольствие, лекарства, строительные материалы, одежда, обувь, квадрокоптер, а также кофе и сладости, которые особенно востребованы у военнослужащих. Эта партия помощи отправится к месту назначения во второй половине августа.

В Пушкинском округе депутат Московской областной думы Михаил Ждан лично участвовал в сборе рюкзаков, газовых баллонов, хозяйственных товаров и средств гигиены. Также в посылку вошел генератор.