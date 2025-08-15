Еще 5 партий гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья
За минувшую неделю активисты подмосковного отделения партии «Единая Россия» организовали отправку пяти гуманитарных конвоев в зону специальной операции. Грузы собрали в Лобне, Шаховской, Лотошине, Одинцовском и Пушкинском округах.
Особенно масштабной стала отправка из Лобни, где подготовили более 1,3 тонны грузов. В посылку вошли питьевая вода, кабели, газовые баллоны, продовольствие, лекарства, строительные материалы, одежда, обувь, квадрокоптер, а также кофе и сладости, которые особенно востребованы у военнослужащих. Эта партия помощи отправится к месту назначения во второй половине августа.
В Пушкинском округе депутат Московской областной думы Михаил Ждан лично участвовал в сборе рюкзаков, газовых баллонов, хозяйственных товаров и средств гигиены. Также в посылку вошел генератор.
В Лотошине волонтеры передали родственникам участников спецоперации специально собранные по запросам бойцов продуктовые наборы и необходимые препараты.
Шаховская отличилась масштабной акцией под руководством депутата Андрея Гриднева и волонтерского штаба «Шаховская — Нашим». Собранные грузы направятся сразу в четыре пункта назначения: Брянск, Донецк, Белгород и Старобельск.
Среди наиболее востребованных предметов — строительные материалы, дроны, рации, противодроновые шторы, антитепловизионные одеяла, маскировочные сети, карематы и предметы первой необходимости.
В Одинцове оперативно отреагировали на запрос «Боевого Братства», дополнительно укомплектовав груз для 12-го танкового полка на Сватово-Купянском направлении. Особое внимание уделили доставке сетки-рабицы для «мангалов» и саморезов.
С начала 2025 года Подмосковье уже отправило более 326 тонн адресной помощи, а общий объем гуманитарных грузов с начала специальной операции превысил 15 тысяч тонн.
Сбор помощи продолжается на базе общественных приемных «Единой России» в муниципалитетах региона. Принять участие может любой желающий — все адреса и контакты опубликованы на региональном сайте партии.