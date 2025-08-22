Еще 4 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

С начала проведения специальной операции из Подмосковья на передовую отправили свыше 15 тысяч тонн гуманитарных грузов. В муниципалитетах региона при содействии партии «Единая Россия» продолжают собирать для защитников все необходимое — от одежды и продуктов до техники и оборудования.

В преддверии Дня Государственного флага в Мытищах провели встречу с бойцами, которые находятся в отпуске, и их родственниками. Военнослужащий с позывным «Бэтмен» получил комплект радиоэлектронной борьбы, определители беспилотников, бронежилет и защищающие от тепловизоров одеяла.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 1/3 Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 2/3 Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 3/3

Его сослуживец «Кузя» увезет с собой на линию фронта маскировочные сети, рацию, инструменты, термобелье, спальные мешки и такие же одеяла. В Одинцове активисты «Единой России» собрали строительные материалы для укрепления позиций бойцов. Первый заместитель секретаря местного отделения партии Вячеслав Киреев через волонтеров передал военнослужащим скобы, фольгированный утеплитель и гвозди.

Партийные активисты в Волоколамске тоже подготовили очередную партию помощи, которая уже отправлена бойцам. «Мы все понимаем, как важно обеспечить наших защитников всем необходимым не только для эффективного выполнения задач, но и для поддержания их морального духа. Ваша поддержка, ваше внимание — это то, что придает им силы и уверенность», — отметила секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Козлова.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 1/4 Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 2/4 Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 3/4 Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 4/4

В Талдоме руководитель фракции «Единой России» Михаил Аникеев и его коллеги при поддержке штаба Комитета семей воинов отправили необходимые предметы на Луганское направление. В посылку вошли продукты, витамины, постельное белье, теплая одежда и обувь, автомобильное масло прочие вещи.

Сбор гуманитарной помощи, организованный «Единой Россией», продолжается во всех округах Подмосковья. Принять участие может любой житель — адреса приемных пунктов размещены на региональном сайте партии.