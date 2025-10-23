Еще 230 бойцов СВО воспользовались льготным зубопротезированием в Подмосковье

Участники специальной военной операции в Подмосковье могут установить зубные протезы на льготных условиях. Услуга доступна в 25 поликлиниках региона.

Бесплатное изготовление и установку коронок, протезов или имплантов предлагают, в частности, в Королевской, Домодедовской, Подольской, Балашихинской, Мытищинской поликлиниках и других медицинских учреждениях.

«В Подмосковье особое внимание уделяется заботе об участниках специальной военной операции, их реабилитации и лечению. Программа льготного зубопротезирования — одна из мер социальной поддержки. В этом году ей воспользовались 236 участников СВО, из них 89 уже завершили лечение», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Военнослужащим предлагают установить коронки и протезы на сумму до 120 тысяч рублей, а при ранении в челюстно-лицевую область — до миллиона рублей.

Помощь могут получить участники специальной операции, которых призвал на военную службу Военный комиссариат Подмосковья и региональные комиссии по мобилизации. Это касается и тех, кто заключил контракт.

Чтобы получить право на бесплатное зубопротезирование, следует предоставить в медицинское учреждение справку об участии в специальной операции, оформление которой доступно на сайте госуслуг, а также документ, подтверждающий ранение.