Еще 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Павловского Посада

В преддверии новогодних праздников активисты подмосковного отделения партии «Единая Россия» отправили бойцам в зону специальной военной операции очередные партии гуманитарной помощи. Из Павловского Посада доставили свыше 20 тонн груза.

В частности, на передовую отправили 11 автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, средства радиоэлектронной борьбы и 150 фруктовых наборов. Каждый новогодний подарок сопроводили открыткой со словами поддержки от детей.

В Мытищах активисты совместно с местной администрацией направили военным снаряжение, о котором они просили: спутниковую связь, маскировочные сети, датчики для дронов и рации.

«Также передали ребятам самые важные и трогательные посылки — новогодние открытки от наших школьников и мытищинский флаг как напоминание о доме», — подчеркнула глава округа Юлия Купецкая.

Шатурские единороссы собрали для отправки строительные материалы, инструменты, теплую одежду, продукты длительного хранения, а также елку с украшениями и мандарины.

Активисты в Пушкинском округе вместе с жителями подготовили традиционные подарки, поздравительные письма и детские открытки с сюрпризом.

В Воскресенске члены партии и «Молодая Гвардия» передали в Центр поддержки СВО лекарства, вещи и продукты, а школьники написали бойцам письма с пожеланиями.

Помощь в Солнечногорске собирали при участии кадетов и их родителей под руководством главы фракции Ольги Гончар.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для бойцов и их родных в каждом муниципалитете. Присоединиться к акциям может любой желающий. Контакты общественных приемных партии доступны на сайте областного отделения.