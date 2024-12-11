Еще 2 тонны гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Балашихи

В Балашихе состоялась отправка гуманитарного груза для подразделения, в котором служит мобилизованный с позывным «Гагарин». В состав помощи вошли необходимые для выполнения боевых задач вещи: дизельные генераторы, аккумуляторы, шины, маскировочные сети, тепловые пушки, набор инструментов и антидроновое оборудование.

В отправке груза приняли участие первый заместитель главы округа Сергей Лукичев и заместитель главы Алексей Ковалев.

«Мы уже не первый раз передаем гуманитарную помощь для подразделения, где служит боец с позывным „Гагарин“. От ребят поступил запрос, и при поддержке главы города мы собрали все, о чем нас просили. И уже сегодня помощь отправится в подразделение», — отметил Алексей Ковалев.

Кроме того, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Желающие помочь могут принести свои пожертвования в Общественную палату Балашихи по адресу: проспект Ленина, 7/1, а также в местные отделения партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

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