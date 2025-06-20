Еще 2 партии гуманитарной помощи отправят из Подольска в зону СВО

Из Подольска бойцам специальной военной операции на Донецкое и Херсонское направления отправят еще две партии гуманитарного груза. Защитникам доставят необходимую аппаратуру и вещи.

Администрация Подольска приобрела для бойцов по их просьбам спутниковое интернет-оборудование, рации, радиостанции, палатку и спальные мешки, антидроновые одеяла и строительные инструменты. Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Подольске Игорь Науменков и кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин передал технику и вещи для защитников их представителям.

Сотрудник медслужбы батальона с позывным Дунай сейчас в отпуске. Скоро он вернется к боевым товарищам и привезет с собой комплект спутникового интернет-оборудования, очиститель-ионизатор воздуха и многоместную армейскую палатку М-30.

«Принимать помощь от любимого города, в котором родился, очень волнительно, это воодушевляет. Спасибо за помощь, она очень необходима», — сказал Дунай.

Еще одну партию гуманитарной помощи доставят на передовую родители бойца с позывным Заяц. Они передадут в часть сына радиостанции, антидроновые одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены и строительные инструменты.