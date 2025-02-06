Еще 150 коробок гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

Косметическая компания в Подольске передала около 150 коробок гуманитарной помощи для бойцов СВО. Защитники получат лекарства, присыпки, кремы для рук и лица, пищевые добавки, медицинские препараты и средства личной гигиены.

Представители фабрики «Биофармус» привезли 150 коробок в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 150. Косметическая компания в Подольске уже не раз помогала участникам СВО.

«Мы уже не первый раз оказываем помощь нашим защитникам. Отправляем им не только продукты собственного производства, но и газовые плиты, баллончики. Недавно наш директор предоставил для ребят квадроцикл», — сказал механик компании Владимир Рощупкин.

Сбор очередной партии гуманитарной помощи завершится в Подольске 12 февраля. Все желающие могут принести продукты быстрого приготовления, вещи первой необходимости, строительные инструменты и теплую одежду. Посылки принимают в Волонтерском центре с 10:00 до 18:00.