Еще 15 человек вступили в Ассоциацию ветеранов СВО в Орехово-Зуевском округе

Ряды отделения Ассоциации ветеранов СВО пополнили 15 человек.

«Хочется, чтобы ребята, когда сюда приходили, чувствовали себя нужными и видели, что они нужны здесь, что их ценят. Ценят то, что они уже сделали и то, что они еще делают», — отметил Вячеслав Шаронов.

Отделение ассоциации в Орехово-Зуевском округе активно занимается поддержкой участников СВО, помогая им в социальной адаптации. Важной частью работы является также патриотическое воспитание молодежи и взаимодействие с семьями военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.