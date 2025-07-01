Еще 13 детей участников СВО из Подольска отдохнут в летнем лагере

Тринадцать ребят в возрасте от семи до 15 лет отвезли на бесплатном комфортабельном автобусе в лагерь «Литвиново». Дети участников специальной военной операции из Подольска отправились отдыхать на двухнедельную смену.

Программа пребывания включает полноценное пятиразовое питание. За здоровьем и досугом детей будут следить квалифицированные специалисты и педагоги.

На территории комплекса есть все необходимое для занятий спортом: тренажерный зал, теннисный корт, спортивные залы для игры в волейбол и баскетбол, роллердром, бильярдный клуб, два бассейна и поле для мини-гольфа.

Всего в летний период организуют шесть лагерных смен по 14 дней. У каждой из них есть своя уникальность и тематическое направление. Для того, чтобы получить путевку в лагерь, нужно обратиться в отдел образования администрации Подольска. Специалисты помогут оформить заявление и подскажут, какие документы нужно предоставить.