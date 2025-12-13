Еще 12 ветеранов СВО в Люберцах получили квартиры

В Люберцах 12 ветеранам СВО предоставили и отремонтировали квартиры. Комплексную работу по поддержке военнослужащих проводят по поручению главы округа Владимира Волкова.

Одно из ключевых направлений поддержки — решение жилищного вопроса. Есть и другие виды помощи военнослужащим.

«Более 110 участников СВО и их близких получили необходимую медицинскую помощь, включая запись к врачам, направление на операции и диспансеризацию. Еще 20 ветеранам оказана стоматологическая помощь, включая лечение и протезирование зубов. Для военнослужащих, получивших инвалидность, было организовано 19 дополнительных и индивидуальных парковочных мест. Содействие в трудоустройстве оказано 17 участникам СВО», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ветераны и их семьи могут обратиться в фонд «Защитники Отечества», Центр поддержки участников СВО, Комитет воинов Отечества и Ассоциацию ветеранов СВО для получения юридической и социальной помощи.

Отметим, в Люберцах для участников СВО и членов их семей действуют 75 мер поддержки. Военнослужащие могут оформить денежные выплаты, льготы по оплате ЖКХ, обеспечение средствами реабилитации, компенсацию ОСАГО, помощь в погашении кредитов, предоставление путевок в санатории и другие виды помощи.