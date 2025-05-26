Еще 12 членских карточек вручили участникам Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах

Новые участники отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Люберцах получили 12 членских карточек. Всего в нем сегодня состоят 50 человек.

Документы вручил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. По его словам, члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области помогают участникам спецоперации найти работу, проводят уроки мужества в школах и на предприятиях, собирают гуманитарную помощь для действующих бойцов.

«Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области активно развивается. От лица всех жителей благодарю представителей организации за все, что они делают», — сказал руководитель муниципалитета.

Глава Люберецкого отделения Ассоциации Александр Кулагин отметил, что очень важно всем вместе помогать тем бойцам, которые сейчас находятся на фронте вдали от дома.

Напомним, Ассоциацию ветеранов СВО Московской области основали по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. А в Подмосковье она начала работать по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.