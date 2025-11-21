Еще 11 школьникам вручили первые паспорта в Коломне

Одиннадцать юношей и девушек из Коломны получили первые паспорта в торжественной обстановке. В музее Боевой славы важные документы юным коломенцам вручили депутат окружного совета Сергей Шумов и руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

Алексей Каратеев обратился к школьникам и поздравил их от имени ассоциации с этим знаковым событием. Он отметил, что паспорта ребятам вручают в музее Боевой славы — месте памяти о героических поступках и героических людях. В завершение ветеран СВО призвал подростков быть достойными этих людей и с честью нести звание граждан России.

Напомним, традицию торжественного вручения первых паспортов поддерживают в Коломне и Озерах уже много лет. Она позволяет ребятам почувствовать себя причастными к настоящему и будущему нашей великой страны. Оформить первый паспорт можно только лично, обратившись в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Если у подростка есть желание получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом сотруднику МФЦ при оформлении документов.