Еще 10 школьникам торжественное вручили первые паспорта в Чехове

Церемония состоялась в Центральной библиотеке и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие торжественные мероприятия стали уже доброй традицией в муниципалитете.
Глава округа Михаил Собакин совместно с участником специальной военной операции Николаем Трофимовым вручили паспорта юным жителям Чехова. Михаил Собакин отметил, что особое значение эта церемония приобретает в преддверии 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.
«Это событие навсегда останется символом мужества, стойкости и единства нашего народа. В эти дни мы особенно остро чувствуем связь поколений, память о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины ценой своей жизни», — сказал руководитель муниципалитета.
Вместе с главным документом ребятам вручили подарки от администрации Чехова — Конституцию Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства Российского».
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