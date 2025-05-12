Еще 10 школьникам торжественное вручили первые паспорта в Чехове

Церемония состоялась в Центральной библиотеке и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие торжественные мероприятия стали уже доброй традицией в муниципалитете.

Глава округа Михаил Собакин совместно с участником специальной военной операции Николаем Трофимовым вручили паспорта юным жителям Чехова. Михаил Собакин отметил, что особое значение эта церемония приобретает в преддверии 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.

«Это событие навсегда останется символом мужества, стойкости и единства нашего народа. В эти дни мы особенно остро чувствуем связь поколений, память о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины ценой своей жизни», — сказал руководитель муниципалитета.