Захарова заявила, что Евросоюз сделал ставку на эскалацию на Украине

Евросоюз сделал ставку на эскалацию украинского конфликта из-за отсутствия успехов по другим направлениям. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», — подчеркнула она.

Еврокомиссия подрывает все усилия по поиску мирного разрешения ситуации, отметила дипломат. Об этом свидетельствуют попытки выдать Украине кредит в обход Словакии и Венгрии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС рассмотреть замену главы евродипломатии Каи Каллас, так как объединение утратило прежний вес в международных отношениях.