Премьер Словакии пожаловался, что ЕС перестали воспринимать всерьез

Евросоюзу следует рассмотреть замену главы евродипломатии Каи Каллас, потому что объединение утратило прежний вес в международных отношениях. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, написали «Известия» .

По словам Фицо, ЕС перестали воспринимать как значимого игрока в международной политике, а лидеров стран союза давно не привлекали к обсуждению крупных международных кризисов.

«У Евросоюза большая проблема, потому что нас никто не воспринимает серьезно. Никто. Никто с нами не разговаривает. Думаете, кто-то звонил председателю [Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен или Кае Каллас по поводу конфликта Ирана и Израиля? Да мы понятия не имели», — заявил он.

Фицо также указал, что аналогичная ситуация сложилась и во время событий в Венесуэле. Соединенные штаты предпочли двусторонний формат взаимодействия и отнеслись к Евросоюзу как к незначимому участнику переговоров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал резкий рост цен на нефть, превысивший 115 долларов за баррель. Он опубликовал фото Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен с вопросом, куда направятся «улыбающиеся стратеги».