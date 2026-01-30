Грушко: ЕС не наблюдатель, а сторона конфликта на Украине

Евросоюз не может выступать в роли наблюдателя в случае урегулирования ситуации на Украине, поскольку сам является стороной конфликта. На это указал заместитель главы МИД России Александр Грушко на пресс-конференции в Москве.

«Говорить о какой-то роли — наблюдательной, не наблюдательной — Евросоюза с учетом катастрофического опыта, который был накоплен за последние годы, абсолютно не приходится», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС является одной из сторон конфликта и именно поэтому не может выступать в роли наблюдателя при его урегулировании.

Грушко отметил, что сначала нужно заключить мирное соглашение, а уже потом обсуждать международное сопровождение. На вопрос о возможной роли ОБСЕ замминистра ответил, что нельзя забывать негативную роль миссии этой организации, которая не помогла реализации Минских соглашений.

В ЕС неоднократно заявляли о поддержке киевского режима и вводили санкции против России. Недавно глава евродипломатии Кая Каллас рассказала о подготовке 20-го пакета новых ограничительных мер.