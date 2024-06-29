ЕС обвинили в попытке втянуть Европу в украинский конфликт

Премьер Венгрии Орбан: лидеры ЕС хотят втянуть Европу в украинский конфликт

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ЕС пытается втянуть все европейские страны в конфликт на Украине ради «победы» над Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова привела газета Magyar Nemzet.

«Брюссельская бюрократия» в последние годы принимала ошибочные политические решения, отметил глава венгерского правительства. Он заявил, что руководству ЕС будто ничего не жалко, когда речь заходит о конфликте.

«Европа все больше втягивается <…> континент ничего не выигрывает, но легко может потерять все», — подчеркнул Орбан.

Бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих выразил мнение, что лишь две армии в Европе готовы вступить в конфликт с Россией. Речь идет о Великобритании и Франции.

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