ЕС пытается втянуть все европейские страны в конфликт на Украине ради «победы» над Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова привела газета Magyar Nemzet .

«Брюссельская бюрократия» в последние годы принимала ошибочные политические решения, отметил глава венгерского правительства. Он заявил, что руководству ЕС будто ничего не жалко, когда речь заходит о конфликте.

«Европа все больше втягивается <…> континент ничего не выигрывает, но легко может потерять все», — подчеркнул Орбан.

Бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих выразил мнение, что лишь две армии в Европе готовы вступить в конфликт с Россией. Речь идет о Великобритании и Франции.