Евросоюз испугался одного решения Венгрии по Украине

Страны Евросоюза опасаются, что Венгрия заблокирует использование доходов, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников.

«Венгрия может заблокировать передачу доходов, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены через Европейский фонд мира Украине. Евросоюз опасается подобного действия Будапешта», — указано в материале.

Венгрия — самый пророссийский член ЕС, уточнили журналисты. Страна почти на год заблокировала частичное возмещение расходов на оружие, отправленное в Украину в рамках внебюджетного Европейского фонда мира.

Пару недель назад государствам удалось достигнуть политического соглашения для создания Фонда помощи Украине в размере пяти миллиардов евро.

«Но в последние дни Венгрия снова ищет причины, чтобы уничтожить весь пакет», — добавили авторы материала.

Ранее Венгрия не поддержала выделение 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира». При этом Германия, Литва, Польша и Ирландия пытались оказать «огромное давление» на страну.