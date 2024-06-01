ЕС не нашел доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Боррель признал, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Philipp von Ditfurth/dpa
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у ЕС отсутствуют доказательства поставок оружия из Китая в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре он напомнил, что китайская сторона обязалась не поставлять вооружение России, и ЕС не нашел подтверждений того, что это происходит.

На днях обозреватель Дэвид Игнейшес заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы не стал вооружать Россию после того, как ему позвонил в марте 2022 года президент США Джо Байден. По словам журналиста, американский лидер пригрозил Китаю ответными мерами из-за помощи РФ.

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