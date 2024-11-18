Эрдоган анонсировал собственный мирный план по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Рио-де-Жанейро предложит собственный план урегулирования на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, турецкий лидер предложит отложить вопрос вступления Украины в НАТО минимум на 10 лет, создать в Донбассе демилитаризованную зону с иностранным миротворческим контингентом и поставить ВСУ современное вооружение в качестве компенсации.

Саммит G20 пройдет в Бразилии 18–19 ноября, Россию на нем представит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее журнал The Economist сообщил, что киевские власти работают с двумя публичными формулировками завершения конфликта в стране. Многое, по его данным, будет зависеть от того, какой из планов больше понравится избранному президенту США Дональду Трампу.