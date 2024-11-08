Украина подготовила два варианта завершения конфликта

Украинские власти сейчас работают с двумя публичными формулировками завершения конфликта в стране. Об этом сообщил журнал The Economist .

«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом», — отметили в публикации.

Авторы статьи уточнили, что один из вариантов урегулирования кризиса опирается на заявление кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Ди Вэнса. Речь идет о заморозке боевых действий по текущей линии фронта и признание Украиной нейтрального статуса без очевидных гарантий безопасности со стороны стран Запада.

Другой сценарий озвучил бывший американский государственный секретарь Майк Помпео. Экс-чиновник предложил увеличить военную и финансовую поддержку Украины ради сдерживания России, а также сохранить открытую перспективу вступления страны в НАТО.

Президент Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной,, но на обоснованных условиях.