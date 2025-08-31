Энергообъекты Одесской области вышли из строя после воздушной тревоги

Сильные повреждения получили четыре энергетических объекта в Одесской области после ночного объявления воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании ДТЭК, владеющей вышедшими из строя сооружениями.

Там подчеркнули, что аварийные бригады приступят к осмотру и ремонту поврежденных объектов, как только получат разрешение от военных и спасателей, продолжающих работы на месте происшествия.

В ночь на воскресенье, 31 августа, в Одесской области сработали сигналы воздушной тревоги.

Глава региона Олег Кипер уточнил, что повреждение энергетической инфраструктуры произошло в Черноморске и его пригородах.

Без света остались 29 тысяч абонентов. Всю критическую инфраструктуру муниципалитета перевели на генераторы.

По данным украинского издания «Страна. Ua», Черноморск оказался под ударом беспилотников. После налета в городе пропали свет и вода, в ряде районов начались пожары.