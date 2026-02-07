Белгородцы остались без света из-за атаки ВСУ

Белгород снова попал под обстрел украинских боевиков. Жители остались без света, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Пошли отключения по городу и районам области», — написал глава региона.

Он отметил, что выехал на объект, поговорит со специалистами и подготовит отчет о действиях по восстановлению ресурсов. Гладков заверил, что постарается сделать это как можно быстрее.

«Слава богу, что на улице не так холодно — от одного до минус трех градусов, но мы все равно понимаем, что минусовая температура — это угроза очень существенная для жизнедеятельности всех жителей приграничья», — подчеркнул он.

Украинские боевики продолжают атаковать мирные регионы России. Накануне несколько мощных взрывов прогремели ночью в Белгороде в результате очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.