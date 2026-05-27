Энергодар подвергся массированной атаке украинских БПЛА

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС — минувшей ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Этой ночью Энергодар перенес беспрецедентную массированную атаку. По городу было нанесено большое количество ударов вражескими беспилотниками. Прозвучало свыше полусотни взрывов», — заявила она.

ВСУ атаковали город тяжелыми гексакоптерами типа «Баба-яга» и FPV-дронами. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации. Часть Энергодара осталась без связи и света. Предварительно, никто не пострадал.

Минувшая ночь стала крайне тяжелой и напряженной для города, отметила Яшина. Все профильные службы работают в усиленном режиме.

Несколько дней назад БПЛА ВСУ повредили восемь автобусов транспортного цеха ЗАЭС.