Емкость с топливом загорелась после атаки ВСУ в Тульской области

В Тульской области сработала система ПВО. После атаки на предприятие загорелась емкость горюче-смазочных материалов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале .

«Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты. По предварительной информации пострадавших нет», — заявил он.

Губернатор предупредил, что в Тульской области продолжил действовать режим опасности атаки БПЛА. Дежурные средства ПВО отражают удары киевского режима. Миляев заверил жителей, что ситуация находится под контролем.

В Санкт-Петербурге власти официально запретили публиковать в интернете фотографии и видеозаписи работу системы ПВО. Эта мера действует до конца 2025 года. Кроме того, губернатор Александр Беглов ограничил использование дронов, за исключением принадлежащих властям, военным и кинематографистам.