Командование 425-го штурмового полка ВСУ «Скала», считающегося элитным подразделением, бросило в штурм психически больную женщину. Они хотели от нее избавиться, рассказал российским военным украинский военнопленный Станислав Кучерявый, видео с которым оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Отдельный штурмовой полк «Скала» сформировали в Днепропетровской области на базе отдельного батальона разведки с одноименным названием. В составе его личного состава находятся бывшие заключенные, а также есть женщины.

Кучерявый рассказал, что в лагере подготовки у них была психически нездоровая женщина.

«Над ней все издевались. Ее все били, обзывали и унижали. Она их (командование — прим. ред.) всех достала. И кинули ее на штурм, как „мясо“, в посадку», — сказал он.

Пленный боец ВСУ признался, что его мобилизовали и сначала отвезли в Запорожье. Там он и попал в «Скалу». По его словам, умные люди сбежали, когда поняли, что могут попасть в этот полк. Среди штурмовиков этого подразделения было немало умственно отсталых людей, над которыми издевались, а потом отправляли на фронт как пушечное мясо.

Кучерявый также поблагодарил российских военных, тащивших его на себе 10 километров, за спасение.

Ранее украинский офицер Денис Ярославский рассказал, что командиры ВСУ считают всех пехотинцев расходным материалом.