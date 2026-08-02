РИА «Новости»: не менее 20 бойцов ВСУ погибли при взрыве на складах ССО

В Хмельницкой области произошел взрыв на складах боеприпасов Сил специальных операций Украины. Погиб отряд военнослужащих. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В результате вчерашнего [31 июля] взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — сказал инсайдер.

Взрыв, по его информации, произошел после размещения боеприпасов в одном из промышленных помещений. Из Киева к месту ЧП прибыли сотрудники службы внутренней безопасности. По итогам проверки задержали начальника управления Службы безопасности Украины по Хмельницкой области полковника Алексея Прокопенко.

Ранее на Украине потерпел крушение бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли.