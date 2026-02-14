Экспозиция об СВО появится в школьном музее Дубны

Артефакты из зоны специальной военной операции передал в школу № 5 ее выпускник и руководитель местной Ассоциации ветеранов Максим Большаков. Выставку планируют оформить в конце февраля.

Среди переданных предметов — образцы современного вооружения, маскировочные сети и агитационная литература. Максим Большаков отметил, что одна из целей Ассоциации — увековечивание подвигов участников специальной военной операции, и для этого важно, чтобы дети видели и помнили.

Директор школы № 5 Елена Стифорова рассказала, что экспонаты лягут в основу отдельной экспозиции и экскурсий. По ее словам, знакомство с техникой и защитными средствами приблизит ребят к пониманию происходящих событий, а рассказ о героях станет важной частью патриотического воспитания.

Подобные мероприятия проводятся в округе регулярно. Так, недавно в школе № 5 прошел «Урок мужества», на котором Максим Большаков вместе с инженером-разработчиком представил учащимся прототип роботизированного комплекса «Портфель 1» — разработку для нужд фронта.