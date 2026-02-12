Еще один «Урок мужества» провели для школьников в Дубне

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Максим Большаков совместно с разработчиком робототехники Андреем Шемчуком провел для учащихся школы № 5 урок мужества. Главным событием встречи стала презентация прототипа наземного роботизированного комплекса «Портфель 1» — легкого и бесшумного дрона, созданного для решения боевых задач в зоне спецоперации.

«В штурмовых подразделениях есть проблема последнего километра, когда надо противника, сидящего в лесополосе, штурмовать через открытое поле с большим риском. Такие дроны, как наш, переносятся штурмовыми подразделениями за спиной, быстро приводятся в боевую готовность. На них легко устанавливается мина, после чего дрон отправляется в сторону противника», — рассказал Андрей Шемчук.

Это уже вторая версия разработки инженера из Дубны. Обновленный прототип стал более маневренным, бесшумным и мобильным — комплекс можно переносить на себе с помощью ремней. В перспективе дрон планируют использовать как для перевозки грузов, так и в качестве дрона-камикадзе. Над улучшением характеристик Андрей Шемчук работает в тесной связке с Максимом Большаковым: советы действующего бойца позволяют адаптировать технику под реальные условия передовой.

Возможность не только услышать о разработке, но и увидеть прототип своими глазами вызвала у школьников неподдельный интерес. Члены Ассоциации ветеранов СВО в Дубне намерены продолжить проведение уроков мужества в учебных заведениях округа.