Экспозиции об учителях — бойцах СВО открыли в школах в Люберцах

В 12 школах городского округа Люберцы по инициативе педагогов и учеников организованы выставки, посвященные учителям — участникам специальной военной операции. В школе № 51 имени Г. И. Северина в поселке Мирный представлены сразу два педагога.

Учитель обществознания и истории Александр Кадыков отправился в зону СВО в 2024 году. Он всегда учил своих учеников любить Родину, быть смелыми, и просто не мог поступить иначе. В том же году учитель перестал выходить на связь. Его коллега, учитель ОБЗР Сергей Гришко, ушел на фронт в марте 2025 года, где управляет дронами. На время его отсутствия уроки ведет ветеран СВО Сергей Степаненко, который передает ребятам не только знания, но и практический опыт.

Глава округа Владимир Волков отметил, что подобные экспозиции собраны уже в 12 школах. На стендах представлены фотографии, биографии и информация о боевом пути педагогов. Работа по созданию выставок продолжается — педагогические коллективы и ученики собирают новые материалы о своих коллегах, защищающих Родину.