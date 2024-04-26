Россия предупредила членов ШОС о катастрофе из-за обстрелов ЗАЭС | 360°

Мир 26 апреля 2024, 11:41 Россия предупредила членов ШОС о катастрофе из-за обстрелов ЗАЭС Шойгу: украинские удары по ЗАЭС чреваты катастрофическими последствиями РИА «Новости»

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Украинские войска возобновили атаки на Запорожскую АЭС. Повреждение станции может привести к разрушительным последствиям, заявил на совещании министров обороны стран ШОС в Астане глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его процитировало РИА «Новости».

«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия», — сказал он.

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Сергей Шойгу предупредил, что все виновные в преступлениях рано или поздно понесут наказание. По его словам, это лишь вопрос времени.

Следы организаторов теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье привели на Украину, сказал министр. Он сообщил коллегам из ШОС, что к украинским диверсиям на территории России причастны зарубежные советники. Сергей Шойгу заявил, что удары по гражданским объектам наносили с молчаливого согласия коллективного Запада.