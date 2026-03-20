Экскурсию в трамвайное депо провели для ветеранов СВО в Коломне

В рамках проекта «Промышленный туризм» ветераны специальной военной операции и их семьи побывали на предприятии «Коломенский трамвай». Специалисты познакомили гостей с работой, внутренней структурой и историей трамвайного управления.

Коломенское трамвайное депо — не просто одно из старейших в Московской области, а единственное на сегодняшний день в регионе. Трамвай давно стал неотъемлемой частью жизни местных жителей: он охватывает практически все районы города, включая те, где недоступно автобусное сообщение. Это важная транспортная артерия Коломны. За бесперебойную работу системы передвижения отвечают более 550 сотрудников предприятия. Ежедневно из ворот депо выходят 52 вагона, которые курсируют по 10 маршрутам общей протяженностью 44 километра.

Гости побывали в депо и ремонтных цехах, посмотрев таким образом на производственный процесс изнутри. Но главное внимание было уделено актуальным для предприятия вакансиям, ведь в настоящее время здесь особенно нуждаются в водителях.

«Мы стараемся специалистов себе готовить сами. Практически по два раза в год мы в последние годы организуем курсы для обучения людей по специальности „Водитель трамвая“. Курсы в этом году впервые будут проходить по укороченной программе — три с половиной месяца. 100 % успешно прошедших профотбор мы принимаем на работу», — рассказала начальник службы эксплуатации МУП «Коломенский трамвай» Елена Калинкина.