Экскурсию в трамвайное депо провели для ветеранов СВО в Коломне
В рамках проекта «Промышленный туризм» ветераны специальной военной операции и их семьи побывали на предприятии «Коломенский трамвай». Специалисты познакомили гостей с работой, внутренней структурой и историей трамвайного управления.
Коломенское трамвайное депо — не просто одно из старейших в Московской области, а единственное на сегодняшний день в регионе. Трамвай давно стал неотъемлемой частью жизни местных жителей: он охватывает практически все районы города, включая те, где недоступно автобусное сообщение. Это важная транспортная артерия Коломны. За бесперебойную работу системы передвижения отвечают более 550 сотрудников предприятия. Ежедневно из ворот депо выходят 52 вагона, которые курсируют по 10 маршрутам общей протяженностью 44 километра.
Гости побывали в депо и ремонтных цехах, посмотрев таким образом на производственный процесс изнутри. Но главное внимание было уделено актуальным для предприятия вакансиям, ведь в настоящее время здесь особенно нуждаются в водителях.
«Мы стараемся специалистов себе готовить сами. Практически по два раза в год мы в последние годы организуем курсы для обучения людей по специальности „Водитель трамвая“. Курсы в этом году впервые будут проходить по укороченной программе — три с половиной месяца. 100 % успешно прошедших профотбор мы принимаем на работу», — рассказала начальник службы эксплуатации МУП «Коломенский трамвай» Елена Калинкина.
Обучение доступно для всех желающих. Встреча с претендентами состоится уже 25 марта, а сами курсы стартуют в апреле. Примечательно, что некоторые участники экскурсии уже выразили заинтересованность в обучении и планируют попробовать себя в этой профессии.
Для представителей коломенского отделения Ассоциации ветеранов это уже пятая экскурсия на предприятия города в рамках проекта «Промышленный туризм». Во время таких визитов гости знакомятся с реальным производством, наблюдают за рабочими процессами и получают представление о специальностях, которые особенно востребованы сегодня. Проект призван помочь ветеранам, вернувшимся с передовой, сориентироваться на рынке трудоустройства. Осознанно выбрать новую профессию, а, значит, почувствовать себя уверенным в завтрашнем дне, могут помочь в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО, которое располагается в МФЦ на улице Уманской.