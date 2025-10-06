Экскурсию в конноспортивный клуб провели для семей участников СВО в Балашихе

В Балашихе состоялась благотворительная акция для семей мобилизованных и военнослужащих — участников специальной военной операции. Мероприятие было организовано в конноспортивном клубе «Пелагея» в рамках партийного проекта «Единой России» «Защита животных — это несложно».

Тренер клуба Мария Ефремова провела увлекательную экскурсию. Гости познакомились с многочисленными обитателями конюшни: лошадьми, гусями, курами, дружелюбными козами и баранами, а также лисами, собаками и ручным вороном Гришей. Общение с животными подарило участникам массу положительных эмоций и стало настоящей зоотерапией.

«Такие встречи очень важны. Они позволяют ненадолго отвлечься, переключиться, получить заряд хорошего настроения и почувствовать, что они находятся под постоянной опекой и вниманием», — отметила координатор партпроекта «Защита животных — это несложно» Ирина Митюрина.

В знак благодарности координаторы партийного проекта Ирина Митюрина и Александр Евсюткин вместе с волонтерским отрядом «ВМИГ» школы № 3 передали клубу гуманитарную помощь для питомцев: яблоки, морковь, сухари и сухой корм.

Проект«Единой России» «Защита животных — это несложно» направлен на воспитание гуманного отношения к животным, развитие системы ответственного обращения с ними и поддержку зоозащитных инициатив.