Экскурсию по отделению реабилитации провели для семей бойцов СВО в Дубне

Семьи участников спецоперации побывали в реабилитационном отделении медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне. Им показали новые современные палаты и передовое оборудование.

Участие в мероприятии приняли супруги и мамы военнослужащих. Они побывали в палате семейного благополучия, где боец спецоперации может находиться на лечении вместе с семьей.

«И мы, жены, и дети испытывают психологический стресс. Поэтому все, что мы увидели, очень полезно и очень актуально», — поделилась супруга участника СВО Елена Чаплина.

Все желающие могли поговорить с врачами лично. В отделениях с пациентами работают также специалисты узкого профиля, штат психологов и социальный работник.

«Понимаем, насколько важна реабилитация наших бойцов после их возвращения домой. Именно для этого в Дубне работает центр с самым современным оборудованием, позволяющим оказать максимальную помощь. Также в центре готовы оказать поддержку и семьям наших бойцов, которые сегодня находятся на передовой. Здесь для них всегда открыты двери», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.