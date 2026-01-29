Экскурсию по осетровой ферме провели для ветеранов СВО в Пушкино

Члены Ассоциации ветеранов СВО Пушкинского округа приняли участие в экскурсии на осетровую ферму. Мероприятие провели по программе «Промышленный туризм».

Гостям рассказали о нюансах выращивания осетров в искусственных условиях, особенностях их питания и размножения. Посетителей удивило, насколько разным бывает вес рыб — от 200 граммов до 55 килограммов.

Подобные экскурсии в Московской области проходят регулярно. В рамках визитов на различные предприятия бойцы спецоперации и их родственники узнают о тонкостях работы и получают новые возможности для трудоустройства.

Правительство региона первым предложило проводить экскурсии на производствах для защитников страны в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Эта идея получила широкую поддержку.